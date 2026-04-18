Росгвардия в Кузбассе поддержала юного изобретателя из Белова, представившего свою разработку РЭБ

Сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу организовали встречу с юным изобретателем из города Белово Николаем Барсуковым, чтобы поддержать его инженерные инициативы и провести профессиональную оценку разработанного школьником экспериментального комплекса радиоэлектронного обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Бойцы ОМОН «Оберег», обладающие практическим опытом противодействия БПЛА в боевой обстановке, протестировали прототип устройства и дали начинающему разработчику рекомендации по его дальнейшему совершенствованию.

В гости к семье Барсуковых прибыли сотрудники спецподразделения, включая специалистов группы эксплуатации беспилотных систем. Основной целью визита стала не только поддержка талантливого школьника, но и практическая экспертная оценка его инженерного проекта.

Для проведения испытаний сотрудники Росгвардии привезли квадрокоптеры различных типов, чтобы проверить возможности разработанного школьником комплекса в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе тестирования, несмотря на небольшой практический опыт Николая в вопросах радиоэлектронного противодействия, его устройство сумело распознать беспилотные аппараты и создать устойчивые помехи, препятствующие их управлению. По словам специалистов, полученные результаты подтвердили перспективность разработки и необходимость её дальнейшей технической доработки.

Николай Барсуков, ученик седьмого класса, уже не первый год серьёзно занимается техническим творчеством, программированием и 3D-моделированием. В прошлом году он заявил о себе как о перспективном юном изобретателе, создав устройство звукового оповещения для установки на беспилотник. Разработка предназначалась для помощи людям, потерявшимся в лесу: система позволяла подавать ориентирующие сигналы, а после доработки получила программное обеспечение для распознавания человеческого голоса на фоне ветра и шума работающих двигателей квадрокоптера.

На этот раз школьник представил опытный образец комплекса радиоэлектронной борьбы для обнаружения и подавления сигналов управления беспилотниками. По словам Николая, работа над проектом находится в стадии совершенствования, однако уже продемонстрировала работоспособность отдельных технических решений.

Специалист группы эксплуатации БПЛА ОМОН «Оберег» с позывным «Стриж» высоко оценил стремление юного кузбассовца к инженерному поиску.

«Для такого возраста это действительно серьёзный уровень технического мышления. Не каждый школьник способен самостоятельно освоить программирование, работу с платформами Arduino и создавать собственные 3D-модели. У Николая уже сейчас видны хорошие инженерные задатки и понимание принципов распространения радиоволн, что крайне важно для работы в сфере противодействия беспилотным системам», - отметил «Стриж».

По его словам, сотрудники подразделения готовы и дальше поддерживать перспективного школьника профессиональными консультациями.

«Мы готовы делиться опытом, помогать советом и сопровождать его развитие. Такие ребята – это будущее отечественной инженерной школы», - подчеркнул «Стриж».

Родители Николая отмечают, что интерес к техническому творчеству у сына сформировался после участия в профильной олимпиаде в начальной школе. С тех пор он систематически развивает свои навыки, участвует в конкурсах, занимается программированием, изучает электронику, посещает спортивные секции и творческие занятия.

В Росгвардии подчеркнули, что поддержка талантливой молодёжи и развитие инженерного потенциала подрастающего поколения остаются важной частью работы по патриотическому воспитанию и формированию кадрового резерва для высокотехнологичных направлений обеспечения безопасности страны.

В ведомстве также отметили, что при сохранении интереса к инженерному делу и дальнейшем профессиональном развитии Николаю в будущем может быть предложено продолжить свой путь уже в рядах Росгвардии – в том числе по научному направлению, где его знания и разработки смогут получить практическое применение в интересах службы и укрепления безопасности страны.

Фото: Росгвардия