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Росгвардия завершила весеннюю призывную кампанию в Кузбассе

В Кемеровской области завершился весенний призыв на службу в войска национальной гвардии России. Сегодня более 30 призывников отправились для прохождения военной службы по призыву в город-герой Москва. Кроме этого, местами для службы кузбассовцев станут города Санкт-Петербург, Новочеркасск, Омск и Нижний Новгород.

Всего в рамках весенней призывной кампании около 300 кузбассовцев пополнили воинские части Росгвардии, в том числе легендарную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Именно воинам-дзержинцам 24 июня 1945 года на историческом Параде Победы было предоставлено почетное право бросить знамена поверженной фашистской Германии к подножью Мавзолея.

В подборе наиболее подготовленных кандидатов участвовали представители подразделения комплектования, а также психологи и специалисты по военно-политической работе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Стоит отметить, что призывники не привлекаются к выполнению задач специальной военной операции и будут сосредоточены на боевой учебе в местах постоянной дислокации.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
16/07/2024
Общество
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