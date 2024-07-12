Россельхознадзор напоминает о необходимости соблюдения противопожарного режима на земельных участках

В связи с действующим в летнее время пожароопасным сезоном Россельхознадзор приводит цифры о количестве выявленных в российских регионах зарастающих земельных участков, которые являются потенциальным источником возгорания.

В свою очередь, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора сообщают, что с 3 по 31 июля 2024 года на всей территории Томской области установлен особый противопожарный режим в связи с повышением пожарной опасности и в целях снижения рисков возникновения природных и ландшафтных пожаров.

Соответствующее постановление подписано губернатором региона и вводит дополнительные требования пожарной безопасности, а именно: запрет на использование открытого огня и проведение пожароопасных работ в лесных массивах, населённых пунктах, объектах экономики и инфраструктуры; выжигание растительности, а также недопущение возникновения огня в непосредственной близости к лесу. В течение данного периода на территории региона обеспечено ежедневное наземное патрулирование.

Одним из факторов возникновения и распространения ландшафтных пожаров является невыполнение правообладателями участков требований земельного законодательства Российской Федерации, что приводит к зарастанию сорной и древесной растительностью, захламлению отходами производства и потребления и, как следствие, значительно повышает риск возгораний на сельхозугодиях. На сегодняшний день цифровые технологии позволяют осуществлять мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, отслеживать динамику их изменений по годам, выявлять нарушения законодательства в области охраны земель. В этой связи специалисты надзорного ведомства ведут обследование земель сельскохозяйственного назначения без взаимодействия с правообладателями участков.

Например, в Томской области в течение 1 полугодия 2024 года проведено 270 таких мероприятий – это выездные обследования земельных участков и наблюдения за соблюдением обязательных требований. В результате на территории площадью 6,8 тыс. га зафиксировано зарастание многолетней сорной древесной и кустарниковой растительностью, а также выявлена 21 несанкционированная свалка отходов на совокупной площади 4,6 га. В качестве превентивной меры правообладателям направлены 248 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.