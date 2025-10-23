Россельхознадзор напоминает о порядке получения маркировочного знака на древесный упаковочный или крепежный материал

При экспорте и импорте древесных упаковочных и крепежных материалов из не переработанной древесины существуют риски распространения вредных организмов, в том числе имеющих карантинное значение для стран-участников внешнеэкономической деятельности. В соответствии с «Международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФМ № 15. Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле», тара должна маркироваться специальным знаком международного образца. Такой маркировочный знак – это гарантия того, что подкарантинная продукция прошла обеззараживание и может свободно реализовываться при международной торговле.

Порядок маркировки древесных упаковочных и крепёжных материалов, форма маркировочного знака и способы его нанесения при вывозе из Российской Федерации утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 1201 и Приказами Минсельхоза России от 15.03.2017 № 123 и от 31.07.2020 № 440.

При этом в постановлении Правительства Российской Федерации от 09.08 2016 № 768 «Об установлении видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию» определены виды работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Согласно пункта 3 данного постановления работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных объектах термическим методом подлежит лицензированию.

Так, на территории подведомственных Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора регионов, применяя термическое обеззараживание и имея маркировочный знак, осуществляют свою деятельность 17 лицензиатов, в том числе:

— в Кемеровской области – Кузбассе 4 хозяйствующих субъекта;

— в Новосибирской области 8 хозяйствующих субъектов;

— в Томской области 5 хозяйствующих субъектов.

Информация о контактных данных вышеуказанных лицензиатов размещена на сайте по ссылке.

Выдача маркировочного знака осуществляется территориальным управлением Россельхознадзора, на территории деятельности которого проводятся работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесных упаковочных и крепежных материалов, на основании заявки, предоставленной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с прилагаемым пакетом документов, в том числе копии лицензии на проведение данных видов работ. Решение о присвоении маркировочного знака принимается по результатам выездной проверки. Должностное лицо территориального управления Россельхознадзора после присвоения индивидуального номера вносит заявителя в список и выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, либо их уполномоченным представителям, образец маркировочного знака.

По вопросам получения маркировочного знака по стандарту 15 обращаться в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по следующим контактным телефонам:

— в Новосибирске — 8 (383) 346-56-28;

— в Томске — 8(3822) 26-22-24;

— в Кемерово — 8(3842)36-15-80.