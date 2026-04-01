В период весенней уборки дачных участков и приусадебных территорий специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание граждан и организаций на необходимость соблюдения законодательства в области обращения с отходами и охраны земель сельскохозяйственного назначения.

С наступлением тёплого сезона растёт число случаев несанкционированного размещения отходов на землях сельхозназначения. Стихийные свалки не только портят внешний вид территорий, но и наносят серьёзный вред окружающей среде:

загрязняют почву и грунтовые воды токсичными веществами;

снижают плодородие земель, что противоречит целям их использования;

создают пожароопасные ситуации.

Размещение отходов вне специально отведённых мест — нарушение законодательства РФ. Ответственность предусмотрена ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель» и ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

В соответствии с пунктом 2 ст. 8.6 КоАП РФ, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления влечёт наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно пункту 2 ст. 8.7 КоАП РФ, невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, влечёт наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей.

Кроме того, виновные обязаны возместить ущерб, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды.

Ведомство рекомендует придерживаться следующих правил утилизации отходов: использовать контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), расположенные в СНТ, посёлках или населённых пунктах; для крупногабаритного мусора заключать договор с региональным оператором по обращению с отходами; применять компостирование для утилизации органических отходов на своём участке; участвовать в раздельном сборе отходов (пластик, стекло, бумага, металл); сдавать опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, бытовую химию) в специальные пункты приёма.

Россельхознадзор призывает всех землепользователей и дачников соблюдать законодательство и ответственно относиться к утилизации отходов.