Россельхознадзор оформил документы на первую в 2026 году партию кузбасского мороженого для экспорта в Монголию

20 января 2026 года в Кемерово инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил необходимые документы для отгрузки в Монголию первой в 2026 году партии мороженого. Таким образом, 7,9 т лакомства, подготовленные аттестованным Службой предприятием, прошли документарный и лабораторный контроль в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Успешное подтверждение качества и безопасности стало основанием для оформления ведомством экспортного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что продукция подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и Монголии.

Перевозка мороженого до места назначения предусмотрена автомобильным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата формы 5d.