Россельхознадзор предостерег кузбасского агрария за несоблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов

11 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел мероприятие без взаимодействия с хозяйствующим субъектом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при применении пестицидов и агрохимикатов на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Работа проведена в рамках мониторинга сведений, внесённых во ФГИС «Сатурн» производителями сельскохозяйственной продукции. В результате выявлено нарушение регламента применения пестицидов.

Так, зафиксирован факт обработки в 2025 году посевов ярового рапса пестицидом группы инсектицидов Сенсей, КЭ  в дозировке 0,134 кг/га, что не разрешено согласно Государственного каталога применения на вышеупомянутой культуре.

Кроме того, посевы ячменя были обработаны пестицидом группы фунгицидов Ранголи-Ципрос, КЭ в дозировке 0,679 кг/га, что не разрешено согласно Государственному каталогу применения на посевах ячменя данного пестицида в указанной дозировке.

Таким образом, аграрий допустил нарушение требований части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило хозяйствующему субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

kuzbassnews.ru
18/03/2026
