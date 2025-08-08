Россельхознадзор привлек землепользователей из Юргинского района Кузбасса к административной ответственности за неисполнение предписания

Проверка использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Юргинском районе Кемеровской области – Кузбасса и находящихся в собственности у трёх граждан, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в октябре-ноябре 2023 года.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий ведомство выдало предписания об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 26,4 га до 14 мая 2025 года (с учётом продления).

В июле 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписаний. Однако зафиксированы факты их дальнейшего неиспользования для ведения сельскохозяйственного производства, а также факты сплошного зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В этой связи на собственников земельных участков составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение предписания. 31 июля 2025 года материалы переданы мировому судье.

Кроме того, нарушителям выданы новые предписания сроком исполнения до 1 июля 2026 года. Для этого гражданам необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).