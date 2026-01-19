Россельхознадзор сообщает о возобновлении обращения отдельной серии препарата «Амкломаст DC»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что в связи с подтверждением качества отдельной серии лекарственного препарата «Амкломаст DC» производства ООО «Бэлэкотехника» (Республика Беларусь), на основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» принято решение о возобновлении обращения лекарственного препарата серии 4000525, имеющего срок годности 04.2027.

Справочно:«Амкломаст DC» представляет собой комбинацию полусинтетических пенициллинов — ампициллина и клоксациллина, которая обладает высокой антимикробной активностью в отношении основных возбудителей маститов у крупного рогатого скота, в том числе пенициллиноустойчивых штаммов.