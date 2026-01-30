Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор сообщает о возобновлении обращения отдельной серии препарата «Преднифарм Салютаб»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что в связи с подтверждением качества отдельной серии лекарственного препарата «Преднифарм Салютаб» производства ООО «Нита-фарм» (Саратовская область), на основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» принято решение о возобновлении обращения лекарственного препарата серии 0071, имеющего срок годности 04.2028.

Справочно: «Преднифарм Салютаб» — ветеринарный препарат в форме таблеток для приёма внутрь, действующее вещество – преднизолон. Оказывает противовоспалительное, противоаллерическое, иммунодепрессивное, противозудное и антиэкссудативное действие.

 

Общество
kuzbassnews.ru
30/01/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus