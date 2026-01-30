Россельхознадзор сообщает о возобновлении обращения отдельной серии препарата «Преднифарм Салютаб»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что в связи с подтверждением качества отдельной серии лекарственного препарата «Преднифарм Салютаб» производства ООО «Нита-фарм» (Саратовская область), на основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» принято решение о возобновлении обращения лекарственного препарата серии 0071, имеющего срок годности 04.2028.

Справочно: «Преднифарм Салютаб» — ветеринарный препарат в форме таблеток для приёма внутрь, действующее вещество – преднизолон. Оказывает противовоспалительное, противоаллерическое, иммунодепрессивное, противозудное и антиэкссудативное действие.