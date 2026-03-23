Россельхознадзор выдал предостережение владельцу крупного рогатого скота, содержащегося без маркировок на территории Новокузнецкого муниципального округа Кузбасса

В феврале 2026 года государственный инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл выездное обследование без взаимодействия в целях проверки соблюдения требований ветеринарного законодательства в селе Боровково Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе выезда были выявлены нарушения у одного из владельцев крупного рогатого скота в связи с отсутствием бирок, а, следовательно, невозможностью идентификации сельскохозяйственных животных. Кроме того, навоз размещался за пределами территории личного подсобного хозяйства: непосредственно вблизи дороги, примыкая к зданию, в котором содержится крупный рогатый скот.

Таким образом, по результатам выездного обследования государственный инспектор ведомства зафиксировал факты нарушения «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденных приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622.

В этой связи, 18 марта 2026 года ведомство направило в адрес хозяйствующего субъекта предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В документе содержится требование в установленные сроки обеспечить обязательное маркирование всего принадлежащего гражданину крупного рогатого скота в соответствии с действующими ветеринарными правилами, а также организовать правильное складирование навоза, разместив его на специально оборудованном навозохранилище либо на площадке для хранения и биотермического обеззараживания.