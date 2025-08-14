Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного ветпрепарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельной серии лекарственного средства «РИНИСЕНГ» производства «ФЕРРОСТИМ-200» производства ООО «БИОСТИМ» (Воронежская область) по показателю «Плотность (Относительная плотность (при 20 °С)».

В этой связи на основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота данного лекарственного препарата для ветеринарного применения серии 017/6-24 со сроком годности до 09.2027г.

В случае обнаружения на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по соответствующим телефонам: 8 (383) 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (384) 234-99-07, или через электронную приемную, расположенную по ссылке.

Справочно:

«ФЕРРОСТИМ-200» относится к железосодержащим лекарственным препаратам и входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов, ферментов каталазы и пероксидазы, которые учувствуют в транспорте кислорода и окислительно-восстановительных реакциях, стимулирует эритропоэз за счет активного включения железа в гемоглобин и тканевые ферменты, повышает резистентность (сопротивляемость) организма и производительность с/х животных. Применяется для профилактики и лечения железодефицитной анемии у поросят, телят, ягнят и норок.