Россельхознадзор выявил незаконный ввод в оборот молочной продукции на территории Кемеровской области-Кузбасса

В августе 2024 года по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований, проведенного в ходе анализа информации в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора установлен факт незаконного ввода в оборот подконтрольной продукции предприятием Кемеровской области – Кузбасса.

Так, в г. Белово оперативно выявлена реализация индивидуальным предпринимателем Кравченко А.А. 6 650 кг молочной продукции неизвестного происхождения — творога, сметаны, масла сладко-сливочного несоленого. По сведениям ведомственной системы прослеживаемости в её производстве использовано сырье, производителем которого является вышеуказанный хозяйствующий субъект. Однако при наличии оформленных транзакций с сырьем на «переработку/производство», входящие электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на продукцию, которую могли использовать в качестве сырья, не поступали на производственную площадку данного предпринимателя.

В целях проверки фактической достоверности информации, содержащийся в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», специалист Россельхознадзора выехал на место производства в г. Белово и установил, что предприятие по изготовлению молочной продукции отсутствует.

Учитывая, что продукция с признаками фальсификации в полном объеме была направлена в адрес предприятия Ставропольского края, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора незамедлительно проинформировало коллег. Для предотвращения дальнейшего ввода в оборот аннулированы транспортные эВСД и записи журнала выработанной продукции, а регистрация уполномоченных лиц предприятия по оформлению ветеринарных сопроводительных документов аннулирована. Кроме того, в компоненте «Цербер» ФГИС «ВетИС» на регистрацию хозяйствующего субъекта установлен статус «Исключена», а статус площадки изменен на «Фантомная».

В целях принятия мер в соответствии с компетенцией Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора также направило информационные письма в уполномоченные территориальные органы – подразделение МВД по борьбе с экономическими преступлениями, ФСБ, ФНС, Роспотребнадзор, а также в Управление ветеринарии Кузбасса и Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кемеровской области – Кузбассе.