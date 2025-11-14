Россельхознадзором выдано землепользователю предписание на устранение зарастания более 48 га сельхозугодий Кузбасса

Зарастание на 3 земельных участках общей площадью 48,4 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 18 сентября 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Яшкинского района Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия зафиксировано зарастание сорной травянистой (дудник лесной, осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, костер ржаной и др) и древесно-кустарниковой (береза, тальник и др.) растительностью. Кроме того, на всех 3 земельных участках отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной и древесной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки). Мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой и древесной растительностью не выполняются.

Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельных участках не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

10 ноября 2025 года в адрес собственника участков – ООО «Яшкинский ТСК» ведомство выдало предписание об устранении до августа 2026 года выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесной растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Справочно:

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.