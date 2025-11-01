РУСАЛ объявляет о старте Всероссийской олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего». Регистрация на конкурс открывается 1 ноября 2025 года, а задания комплексного испытания будут по традиции представлять четыре естественно-научные дисциплины: математику, физику, химию и информатику.



В этом году принять участие в олимпиаде могут школьники 8-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей, техникумов и училищ. Для этого нужно зарегистрироваться на странице конкурса на портале Универ и подать заявку на странице проекта. После получения подтверждения от организаторов участникам предстоит пройти отборочный этап, который продлится до 13 января 2026 года. Финал олимпиады состоится 13 марта 2026 года.



Ребята, прошедшие отборочный этап, получат сертификаты участников, а победители – дополнительные баллы для поступления в вуз, а также ценные призы и подарки от РУСАЛа. В этом сезоне партнерами проекта стали абаканский ХТИ СФУ, братский БрГУ, волгоградский ВолгГТУ, екатеринбургский УГГУ, иркутские ИРНИТУ и ИГУ, красноярские СФУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева, новокузнецкий СибГИУ и ухтинский УГТУ. Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение на направления бакалавриата и специалитета.

Фото: РУСАЛ