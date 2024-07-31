С 1 августа Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу увеличивает страховые пенсии жителей области

1 августа в Кузбассе пройдет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Ежегодная корректировка пенсий коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Выплаты увеличиваются и получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

«Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133 рубля. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг. В Кузбассе перерасчет страховых пенсий затронет 168 тысяч работающих пенсионеров», – пояснила заместитель начальника управления установления пенсий Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Лариса Карчина.

Пенсионерам не нужно никуда обращаться. Как и все плановые ежегодные повышения пенсий, августовский перерасчет Отделение СФР по Кемеровской области делает беззаявительно, то есть автоматически. Выплаты в новом размере будут перечислены в августе по графику.

С 2025 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу возобновит индексацию пенсии работающих пенсионеров. Повышение выплат будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год. Первая индексация пенсий работающих пенсионеров пройдет в феврале следующего года, Социальный фонд сделает перерасчет автоматически.

Индексация будет применяться к сумме пенсии с учетом повышений за 2016-2024 годы, – период, в котором индексация пенсий для работающих пенсионеров фиксировалось, но не выплачивалась. Это позволит сделать более высокую прибавку к пенсии.

Фото: ОСФР