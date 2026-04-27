С 1 июня Отделение СФР по Кузбассу начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты для работающих родителей двух и более детей

Новая мера социальной поддержки может быть назначена каждому из работающих родителей в семье, где среднедушевой доход не превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума в году, предшествующем году обращения за выплатой.

Выплата предоставляется один раз в год и имеет заявительный характер. Право на выплату имеют оба работающих родителя (а также усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 или до 23 лет, если они учатся очно. Родители должны быть гражданами РФ и иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год, с которого уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По окончании года налог пересчитывается в размере 6%, а разница возвращается плательщикам.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие других трудовых доходов, которые облагаются НДФЛ, не смогут претендовать на выплату. Не имеют права на нее граждане, у которых есть задолженность по алиментам, а также лишённые родительских прав.

Заявление на выплату можно подать с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. То есть, в 2026 году можно обратиться за средствами за 2025 год. При назначении выплаты будет применяться комплексная оценка нуждаемости семьи по правилам, аналогичным единому пособию. В доходах семьи будут учтены трудовые доходы и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, стипендии учащихся, полученные алименты. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Социального фонда России в разделе «Гражданам».

Чтобы понять, может ли семья получить выплату, нужно рассчитать ее среднедушевой доход по формуле: среднедушевой доход = (все учитываемые доходы семьи за год ÷ 12) ÷ количество членов семьи.

Максимальный годовой доход (включающий все учитываемые доходы семьи) за 2025 год, при котором кузбасская семья из 4 человек может рассчитывать на получение выплаты, должен быть не более 1 161 864 руб. Необходимо учесть, что размер выплаты для каждого работающего родителя будет индивидуальным, он зависит от суммы налогооблагаемых доходов.

Подать заявление можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или в МФЦ. Большую часть сведений специалисты Соцфонда запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, но некоторые документы, например, справки из учебного заведения, заявителю необходимо будет предоставить лично.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

