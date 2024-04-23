С 2024 года кузбасские прабабушки и прадедушки смогут получать доплату к пенсии за находящихся на их иждивении правнуков

В марте 2024 года появились изменения в законодательстве: для прабабушек и прадедушек Кемеровской области – Кузбасса, если на их иждивении находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей, предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности.

«Доплата полагается пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки до 18 лет, при их очном обучении в возрасте до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства», — прокомментировала изменения управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук.

Размер фиксированной выплаты к пенсии в Кузбассе составляет 8134,88 рубля. К этой сумме прабабушки и прадедушки могут получить дополнительно 2711,63 рубля за каждого иждивенца, но не более чем за трех сразу.

Доплата может быть установлена обоим пенсионерам, у которых на иждивении находится ребенок. Выплачивают надбавку как работающим, так и неработающим прабабушкам и прадедушкам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности.

Подать заявление для перерасчета фиксированной выплаты в связи с нахождением на иждивении правнуков пожилые люди могут через портал Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или МФЦ.

Фото: ОСФР