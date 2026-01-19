Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

С 2026 года Отделение СФР по Кемеровской области будет оплачивать больничный самозанятым кузбассовцам

С 1 января 2026 года в России стартует трёхлетний эксперимент по социальной поддержке самозанятых - они смогут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности и получать пособие по болезни. Право на выплату появится после шести месяцев уплаты взносов в Социальный фонд России. С начала года такой договор уже заключили 77 самозанятых кузбассовцев.

Для того чтобы получить финансовую защиту в период болезни, самозанятым необходимо подать заявление в Отделение СФР по Кемеровской области и пройти регистрацию в качестве застрахованного лица.

Сделать это можно тремя способами:

- лично в клиентской службе регионального Отделения СФР по месту жительства;

- через портал «Госуслуги»;

- через мобильное приложение «Мой налог».

Ключевое условие получения выплаты — шестимесячный период уплаты страховых взносов без перерывов. Ставка взноса едина и составляет 3,84% от выбранной суммы. Изменить размер страховой суммы можно не чаще одного раза в 12 месяцев.

Размер ежемесячного взноса зависит от выбранной страховой суммы, от которой в будущем будет рассчитываться пособие:

- 1 344 рубля в месяц при страховой сумме 35 000 рублей.

- 1 920 рублей в месяц при страховой сумме 50 000 рублей.

Размер пособия по больничному:

По истечении шестимесячной непрерывной уплаты страховых взносов, самозанятый получает право на получение пособия:

- При оплате от 6 до 12 месяцев — 70% от выбранной страховой суммы за каждый месяц болезни.

- При оплате более 12 месяцев — 100% от страховой суммы.

При определении размера пособия также учитывается и трудовой стаж застрахованного:

-  8 и более лет - 100 %;

-  от 5 до 8 лет – 80 %;

-  до 5 лет – 60%.

«Взнос можно уплачивать в любой день месяца, но важно не допускать просрочек, чтобы не прерывать страховой стаж. Во время болезни взносы не уплачиваются: расчёт идёт пропорционально дням нетрудоспособности. Можно оплачивать взносы заранее, но не более чем за год вперёд», - пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас остались вопросы, дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра: 8-800-100-00-01

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2026
Общество

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus