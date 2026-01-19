С 2026 года Отделение СФР по Кемеровской области будет оплачивать больничный самозанятым кузбассовцам

С 1 января 2026 года в России стартует трёхлетний эксперимент по социальной поддержке самозанятых - они смогут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности и получать пособие по болезни. Право на выплату появится после шести месяцев уплаты взносов в Социальный фонд России. С начала года такой договор уже заключили 77 самозанятых кузбассовцев.

Для того чтобы получить финансовую защиту в период болезни, самозанятым необходимо подать заявление в Отделение СФР по Кемеровской области и пройти регистрацию в качестве застрахованного лица.

Сделать это можно тремя способами:

- лично в клиентской службе регионального Отделения СФР по месту жительства;

- через портал «Госуслуги»;

- через мобильное приложение «Мой налог».

Ключевое условие получения выплаты — шестимесячный период уплаты страховых взносов без перерывов. Ставка взноса едина и составляет 3,84% от выбранной суммы. Изменить размер страховой суммы можно не чаще одного раза в 12 месяцев.

Размер ежемесячного взноса зависит от выбранной страховой суммы, от которой в будущем будет рассчитываться пособие:

- 1 344 рубля в месяц при страховой сумме 35 000 рублей.

- 1 920 рублей в месяц при страховой сумме 50 000 рублей.

Размер пособия по больничному:

По истечении шестимесячной непрерывной уплаты страховых взносов, самозанятый получает право на получение пособия:

- При оплате от 6 до 12 месяцев — 70% от выбранной страховой суммы за каждый месяц болезни.

- При оплате более 12 месяцев — 100% от страховой суммы.

При определении размера пособия также учитывается и трудовой стаж застрахованного:

- 8 и более лет - 100 %;

- от 5 до 8 лет – 80 %;

- до 5 лет – 60%.

«Взнос можно уплачивать в любой день месяца, но важно не допускать просрочек, чтобы не прерывать страховой стаж. Во время болезни взносы не уплачиваются: расчёт идёт пропорционально дням нетрудоспособности. Можно оплачивать взносы заранее, но не более чем за год вперёд», - пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас остались вопросы, дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра: 8-800-100-00-01

Фото: ОСФР