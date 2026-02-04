С 2026 года Отделение СФР по Кузбассу увеличило размеры выплат по временной нетрудоспособности работающим

С начала года в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 руб. увеличились минимальные и максимальные размеры страховых выплат, которые положены работающим гражданам в случае временной нетрудоспособности. При расчете больничного также учитывается районный коэффициент.

Сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два предшествующих календарных года, но существуют минимальные и максимальные пороги.

Так, в Кемеровской области с 1 января 2026 года минимальный размер больничного за 1 день составляет:

- для месяцев из 31 дня – 1136,16 руб.,

- для месяцев из 30 дней – 1174,03 руб.,

- в феврале (28 дней) – 1257,89 руб.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности – 6 827,40 рублей за один день.

Размер пособия индивидуален и зависит от стажа и зарплаты.

Если стаж составляет:

- менее 6 месяцев, то размер пособия рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда,

- меньше 5 лет – 60% от среднего заработка,

- от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка,

- больше 8 лет – 100% от среднего заработка.

Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а последующие дни – региональное Отделение СФР.

Пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц в размере 13%, поэтому человек получает на руки сумму уже за вычетом этого налога.

«Больничный оплачивается только официально работающим гражданам. Если вы получаете зарплату «в конверте», то на эту социальную поддержку рассчитывать не приходится. Кроме того, с этого года самозанятые могут получать оплату листков нетрудоспособности. Но для этого им необходимо выплачивать взносы в региональное Отделение СФР», – сказала управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области - Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР