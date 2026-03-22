С 23 марта по 07 апреля 2026 года на территории города Новокузнецка пройдет профилактическое мероприятие «Каникулы»

Цель подобных мероприятий одна – снижение количества аварий с детьми, обеспечение максимальной безопасности несовершеннолетних, как при движении пешком, так и при передвижении в транспортном средстве.

Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что нужно ежедневно проводить со своими детьми беседы о правилах безопасного поведения на улице, разбирать с ними «дорожные ловушки», как в них не попасть, и обязательно закрепить на одежде маленького пешехода световозвращающие элементы, для того что бы он стал заметнее на дороге.

Водителям следует быть предельно внимательными при движении вблизи детских садов, по дворовым территориям и при подъезде к пешеходным переходам заранее снижать скорость.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской область