Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

С 23 марта по 07 апреля 2026 года на территории города Новокузнецка пройдет профилактическое мероприятие «Каникулы»

Цель подобных мероприятий одна – снижение количества аварий с детьми, обеспечение максимальной безопасности несовершеннолетних, как при движении пешком, так и при передвижении в транспортном средстве.

Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что нужно ежедневно проводить со своими детьми беседы о правилах безопасного поведения на улице, разбирать с ними «дорожные ловушки», как в них не попасть, и обязательно закрепить на одежде маленького пешехода световозвращающие элементы, для того что бы он стал заметнее на дороге.

Водителям следует быть предельно внимательными при движении вблизи детских садов, по дворовым территориям и при подъезде к пешеходным переходам заранее снижать скорость.

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской область

Образование
Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/03/2026
Образование
Общество
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus