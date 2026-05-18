С начала 2026 года Отделение СФР по Кузбассу выплатило единовременные пособия 492 семьям, принявшим детей на воспитание

На эти цели региональное Отделение Соцфонда направило 21,3 млн рублей.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — разовая мера поддержки, получателем его может быть один из усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей ребенка.

В 2026 году размер пособия был проиндексирован 1 февраля и составляет 36 985,59 рубля с кузбасским районным коэффициентом. Если семья усыновляет ребенка в возрасте старше 7 лет, родных братьев и сестер или ребенка с инвалидностью, то единовременная выплата в Кемеровской области составит 282 599,95 рубля на каждого воспитанника.

«Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление онлайн на портале госуслуг или лично в клиентскую службу регионального Отделения СФР либо в МФЦ. К заявлению достаточно приложить копию решения суда об усыновлении, остальные документы наши специалисты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия», – рассказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, вынесения органом опеки решения об установлении опеки (попечительства) или дня заключения договора о принятии ребенка в семью.

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления в Отделение СФР по Кузбассу необходимых сведений организаций и документов заявителя. В случае отсутствия документов и сведений срок может быть продлен до 20 рабочих дней. Если решение положительное, Соцфонд перечислит деньги в течение 5 рабочих дней.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

