С начала 2026 года Отделение СФР по Кузбассу выплатило семьям региона более 2700 единовременных пособий в связи с рождением детей

Единовременная выплата при рождении ребенка – разовая мера поддержки, которую Отделение СФР по Кемеровской области предоставляет одному из родителей. В Кузбассе с начала года она назначена родителям более 2700 детей. На эти цели направлено более 100 млн рублей.

С февраля 2026 года в Кемеровской области единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка составляет 36 985,59 рубля.

Право на единовременное пособие в России имеет каждая семья, где родился ребенок. Его может получить один из родителей или лицо, его заменяющее (опекун, усыновитель или приемный родитель) независимо от трудового статуса.

Работающий родитель получит пособие проактивно в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления в региональное Отделение Соцфонда сведений из реестра ЗАГС о регистрации факта рождения ребенка.

Неработающим или учащимся родителям в течение 6 месяцев после рождения малыша нужно обратиться с заявлением в Отделение Социального фонда по Кузбассу: лично в клиентскую службу или в МФЦ либо онлайн через портал госуслуг. Решение о назначении пособия принимается так же в течение 10 рабочих дней, средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении пособия.

При рождении в семье двойни или тройни пособие выплатят на каждого ребенка.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр по номеру: 8 (800) 100-00-01.

