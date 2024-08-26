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СОБР «Символ» приступил к боевому слаживанию в Кузбассе

Специальный отряд быстрого реагирования «Символ» Росгвардии начал интенсивное боевое слаживание на войсковом стрельбище в Кузбассе. В рамках подготовки спецназовцы совершенствуют весь комплекс профессиональных навыков, делая особый акцент на опыте, приобретенном в реальных боевых действиях.

В первый день слаживания отряд сосредоточился на отработке стрелкового боя. В ходе дальнейших занятий будут проведены различные учебные сценарии, включая ликвидацию условной диверсионно-разведывательной группы противника.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
26/08/2024
Общество
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