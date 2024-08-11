Сотрудник ОМОН «Оберег» принял участие в региональном туристско-патриотическом форуме

В Междуреченске прошел III кузбасский туристско-патриотический форум «Вершины воинской славы: тропою Героев», участником которого стал прапорщик ОМОН «Оберег» Росгвардии Кузбасса Алексей С. Знаковое мероприятие было приурочено установке памятной плиты Герою Советского Союза, кемеровчанину Юрию Двужильному.

На форум прибыли свыше 350 кузбассовцев: преподаватели, студенты, учителя, школьники, военнослужащие и сотрудники ведомств, туристы, журналисты, краеведы, предприниматели, артисты с флагами и штандартами «Бессмертного полка». Сотрудник ОМОН «Оберег» Алексей С. вместе со своими воспитанниками военно-патриотического клуба «Ястреб» прошли по тропе с портретами своих личных Героев – отцов, дедов и прадедов. После чего желающие смогли подняться к новому мемориалу и возложить цветы в память о подвиге Юрия Двужильного.

Кроме того, в рамках форума мастера спорта Российской Федерации по карате Месроп Степанян, Мушех Степанян и Гагик Налбандян провели для участников мастер-классы. А в часовне настоятель прихода храма Преображения Господня отслужил торжественный молебен о российском воинстве и победе над фашизмом.

Завершился масштабный форум торжественным вручением памятных сертификатов участникам и организаторам патриотического мероприятия.

Справочно:

Проект «Вершины воинской славы», реализуемый под эгидой Русского географического общества, посвящен увековечению славных имен Героев Советского Союза и Российской Федерации из Кузбасса. С 2015 года на шести вершинах в популярном туристическом районе Поднебесные Зубья появились мемориалы воинам-землякам, проложены маршруты памяти, проведено более тысячи уроков мужества в учреждениях образования и культуры Кемеровской области.

Фото: Росгвардия