Сотрудник Росгвардии спас 8-летнего мальчика в Кузбассе

В поселке Тисуль сотрудник Росгвардии проявил мужество, спасая жизнь ребенка.

После завершения службы по охране общественного порядка в рамках празднования Дня защиты детей командир отделения Тисульского филиала вневедомственной охраны Росгвардии сержант Артем Швец возвращался домой, когда к нему подбежал мальчик, сообщивший, что его друг в опасности на будке электростанции.

Сержант Швец немедленно направился к месту происшествия. Убедившись в серьезности ситуации, он взобрался на будку и снял мальчика. Оперативно прибывшие медики прибыли и оказали пострадавшему помощь, после чего доставили его в больницу.

В настоящий момент ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Фото: Росгвардия