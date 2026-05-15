Сотрудники ГАИ организовали экскурсию для дошкольников

Чтобы научить детей правильно переходить проезжую часть, сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка провели для воспитанников Детского сада №157 Заводского района экскурсию к пешеходному переходу.

Инспекторы напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на улицах, о том, что необходимо быть предельно внимательными, не выбегать из-за припаркованного транспорта, не пересекать проезжую часть перед близко идущим транспортным средством и переходить дорогу строго по пешеходному переходу.

Дети также поделились знаниями о правилах пересечения проезжей части дороги, перечислили распространенные ошибки, допускаемые пешеходами. Ребята прошли по регулируемому пешеходному переходу, отрабатывая полученные знания.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области