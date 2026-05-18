Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили театральное выступление по правилам дорожного движения в ДК «Алюминщик» Кузнецкого района.

В начале дети познакомились со злодеем, который сломал светофор. Но пришел их добрый друг по имени «Светофорчик» и решил помочь ребятам вернуть назад все сигналы. А для этого они должны были ответить на вопросы, касающиеся правильного перехода проезжей части.

Дошкольники с большим интересом включились в тематическую программу. Вместе с инспекторами ребята закрепили алгоритм правильного перехода проезжей части и разобрали различные дорожные ситуации, с которыми можно столкнуться не только на улице, но и во дворе. Особое внимание уделили дорожным знакам: дети успешно разгадывали загадки и объясняли значение каждого и зажгли успешно все сигналы светофора.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД