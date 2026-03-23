Сотрудники Гурьевского филиала «ЧМК» приняли участие в просветительской встрече по противодействию мошенничеству

Работники Гурьевского филиала Челябинского металлургического комбината приняли участие во встрече c представителем правоохранительных органов, посвященной современным методам мошенничества и способам защиты от них.

Оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Гурьевскому муниципальному округу подчеркнул важность обеспечения личной безопасности и безопасности своих близких от действий злоумышленников. Сотрудник полиции рассказал об актуальных мошеннических схемах и возможностях использования онлайн-сервисов для оформления самозапрета на совершение сделок с недвижимостью, получение кредитов и заключение договоров с операторами связи.

После основной части встречи работники ГФ ПАО «ЧМК» обратились к сотруднику полиции с личными вопросами.

«Ежедневно злоумышленники разрабатывают новые схемы обмана, выдавая себя за представителей банков, операторов связи, медицинских учреждений и даже правоохранительных органов. Мы проводим такие просветительские мероприятия с участием представителей банков и МВД, чтобы повысить уровень финансовой грамотности наших сотрудников и предотвратить их попадание в сети мошенников», – прокомментировал директор департамента по работе с персоналом ГФ ПАО «ЧМК» Александр Абраменко.

Фото: Гурьевский филиал ПАО «ЧМК»