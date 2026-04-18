Сотрудники ОМОН «Рубеж» рассказали новокузнецким школьникам о связи поколений защитников Родины

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в проведении урока мужества для учащихся городских школ и лицеев. Темой встречи стала связь поколений защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Мероприятие прошло на площадке Новокузнецкого центра управления станциями РЖД. Его участниками стали около 80 школьников образовательных учреждений города, а также сотрудники и ветераны железнодорожной отрасли.

Для участников была организована познавательная программа, посвященная истории Великой Отечественной войны и современным событиям специальной военной операции. В формате открытого диалога росгвардейцы рассказали школьникам о службе в спецподразделении, особенностях выполнения служебно-боевых задач и важности физической и моральной подготовки. Отдельное внимание сотрудники уделили истории войск правопорядка в рамках 10-летия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщины создания войск правопорядка. Подростки смогли задать интересующие вопросы и получить ответы от сотрудников спецподразделения.

«Такие встречи позволяют школьникам осознать неразрывную связь между подвигом поколения победителей и службой тех, кто сегодня стоит на страже безопасности страны», - отметил сотрудник ОМОН «Рубеж» с позывным «Баксан».

Кроме того, сотрудники Росгвардии представили школьникам образцы современных беспилотных летательных аппаратов, наглядно продемонстрировали их технические возможности и рассказали об особенностях применения БПЛА при выполнении служебно-боевых задач.

Завершилось мероприятие музыкально-театрализованной постановкой «Ветра побед», посвященной подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

