Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сотрудники ОМОН «Рубеж» рассказали новокузнецким школьникам о связи поколений защитников Родины

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в проведении урока мужества для учащихся городских школ и лицеев. Темой встречи стала связь поколений защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Мероприятие прошло на площадке Новокузнецкого центра управления станциями РЖД. Его участниками стали около 80 школьников образовательных учреждений города, а также сотрудники и ветераны железнодорожной отрасли.

Для участников была организована познавательная программа, посвященная истории Великой Отечественной войны и современным событиям специальной военной операции. В формате открытого диалога росгвардейцы рассказали школьникам о службе в спецподразделении, особенностях выполнения служебно-боевых задач и важности физической и моральной подготовки. Отдельное внимание сотрудники уделили истории войск правопорядка в рамках 10-летия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщины создания войск правопорядка. Подростки смогли задать интересующие вопросы и получить ответы от сотрудников спецподразделения.

«Такие встречи позволяют школьникам осознать неразрывную связь между подвигом поколения победителей и службой тех, кто сегодня стоит на страже безопасности страны», - отметил сотрудник ОМОН «Рубеж» с позывным «Баксан».

Кроме того, сотрудники Росгвардии представили школьникам образцы современных беспилотных летательных аппаратов, наглядно продемонстрировали их технические возможности и рассказали об особенностях применения БПЛА при выполнении служебно-боевых задач.

Завершилось мероприятие музыкально-театрализованной постановкой «Ветра побед», посвященной подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/05/2026
Образование
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus