Сотрудники Росгвардии в Кузбассе провели эвакуацию граждан при возгорании в многоквартирном доме

В Киселёвске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в эвакуации граждан при пожаре в многоквартирном доме.

В вечернее время в ходе проверки охраняемого объекта на улице 1 Мая росгвардейцы заметили клубы дыма, исходящие из окна квартиры на четвёртом этаже расположенного поблизости пятиэтажного жилого дома. Для экстренного вызова пожарной охраны сотрудники Росгвардии передали информацию дежурному пульта централизованной охраны по радиостанции, после чего приступили к эвакуации граждан.

Используя штатные средства защиты органов дыхания, росгвардейцы вошли в задымлённый подъезд, где на одном из лестничных пролётов обнаружили женщину в полусознательном состоянии. Оповещая жильцов об опасности, сотрудники вневедомственной охраны вывели гражданку на безопасное место и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая оказалась местной жительницей, в квартире которой произошло возгорание.

Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание и обеспечили безопасность жильцов. Всего из дома было эвакуировано около 15 человек.

Обеспечив сохранность имущества граждан до их возвращения в квартиры, росгвардейцы продолжили несение службы на маршруте патрулирования.

