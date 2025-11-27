Сотрудники спецназа Росгвардии провели серию профориентационных мероприятий в школах Новокузнецка и Чистогорска

Бойцы новокузнецкого ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели серию профориентационных мероприятий в школе №107 города Новокузнецк и основной общеобразовательной школе поселка Чистогорск Новокузнецкого муниципального округа, в которых приняли участие около 100 учащихся. Главной целью встреч стало знакомство школьников с деятельностью Росгвардии, формирование интереса к службе и информирование о возможностях обучения в ведомственных образовательных учреждениях.

В ходе уроков мужества сотрудники ОМОН «Рубеж» познакомили учащихся со спецификой своей работы. Они не только продемонстрировали экипировку, но и подробно рассказали о ключевых направлениях деятельности подразделения, подчеркнув важность выполнения задач по борьбе с организованной преступностью, участию в обеспечении общественного порядка при крупных международных и всероссийских мероприятиях, а также при выполнении задач за пределами родного региона. Ребята узнали, что ОМОН «Рубеж» является одним из наиболее высокотехнологичных подразделений Росгвардии, бойцы которого активно осваивают современные технические средства разведки и поражения, включая беспилотные летательные аппараты, участвуют в тестировании и совершенствовании таких систем.

Особый интерес учащихся вызвал рассказ о работе кинологического подразделения. Сотрудники объяснили, что означает выход на задание с четвероногим напарником, какие навыки требуются от кинолога, и какие задачи служебные собаки выполняют при проведении специальных мероприятий. Бойцы подчеркнули, что служба в ОМОН требует высокой физической подготовки, силы, выносливости, владения различными видами стрелкового оружия и развитых тактических навыков.

Во время беседы сотрудники привели примеры героизма своих товарищей. В частности, школьникам рассказали историю бойца с позывным «Шаман», который в ходе выполнения служебно-боевой задачи в зоне СВО освободил заложницу и, несмотря на огнестрельное ранение, смог обезвредить вооружённого преступника.

В завершение мероприятий учащимся представили информацию о порядке поступления на службу в Росгвардию, требованиях к кандидатам и перспективах профессионального роста. Подросткам были рекомендованы профильные высшие учебные заведения войск национальной гвардии России, включая Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Саратовский военный институт, военно-образовательные учреждения Санкт-Петербурга и Перми, а также Воронежский институт МВД России, готовящий технических специалистов для нужд ведомства.

Школьники получили ответы на интересующие вопросы и проявили живой интерес к службе в военной организации, а сотрудники ОМОН отметили важность проведения таких мероприятий и намерены продолжать работу по военно-профессиональной ориентации молодёжи.

Фото: Росгвардия