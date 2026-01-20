Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Спаниель по кличке Саломон стал первым в 2026 году кузбасским питомцем, получившим документы от Россельхознадзора для вывоза за рубеж

15 января 2026 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора через компонент ФГИС «ВетИС» — «eCert» была подана заявка на вывоз домашнего питомца — пятигодовалого кавалера кинг чарльз спаниеля по кличке Саломон. Владельцы из Кемерово запланировали путешествие в Сербию вместе с собакой-компаньоном

После проверки чипа и ветеринарного паспорта на наличие необходимых отметок о вакцинации и обработке инспектор ведомства одобрил вывоз Саломона. На его перевозку выдан международный ветеринарный сертификат формы № 5 «А». Таким образом, информационная система «Ecert» в очередной раз продемонстрировала свои оперативные возможности в деле заблаговременного оформления ветеринарного сертификата на вывоз домашних животных за рубеж на основании электронной заявки от владельца (законного представителя) животного.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают владельцам, что при перемещении с животными за пределы территории Российской Федерации, необходимо заранее уточнять требования стран-импортеров, куда планируется поездка. Также, необходимо заранее узнавать требования для перевозки животных у перевозчиков. Требования стран — импортеров могут меняться, поэтому их актуальность необходимо уточнять перед поездкой. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнавать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное.

kuzbassnews.ru
20/01/2026
