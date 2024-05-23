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Специалисты Россельхознадзора отмечают эффективность выездных обследований земель сельхозназначения Кузбасса по выявлению нарушений законодательства

На территории Кемеровской области — Кузбасса с началом сельскохозяйственного сезона — в апреле и мае 2024 года — специалистами Россельхознадзора проведено 45 выездных обследований на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

По результатам проведенных мероприятий без взаимодействия с правообладателями зафиксировано зарастание земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой и сорной растительностью на общей площади 159,9 га.

С целью недопущения нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации всем собственникам и арендаторам, допустившим нарушения на принадлежащих им земельных участках, направлены предостережения и предложено принять меры по их соблюдению.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают, что заросшие древесно-кустарниковой и сорной растительностью земельные участки являются источниками возникновения и распространения пожаров. Кроме того, зарастание является фактором, приводящим к снижению плодородия почвы, к существенному уменьшению количества почвенных микроорганизмов, а, следовательно, к ухудшению качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, длительный срок зарастания приводит к увеличению затрат на приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Стоит отметить, что с начала текущего года благодаря целенаправленной работе специалистов Россельхознадзора на территории Кемеровской области — Кузбасса в сельскохозяйственный оборот введено 112,2 га земель сельскохозяйственного назначения.

Общество
kuzbassnews.ru
23/05/2024
Общество
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