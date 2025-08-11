Специалисты Россельхознадзора отмечают эффективность выездных обследований земель сельхозназначения Кузбасса по выявлению нарушений законодательства

С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора провели на территории Кемеровской области – Кузбасса 109 выездных обследований земельных участков сельскохозяйственного назначения без взаимодействия с их правообладателями.

По результатам проведенных мероприятий зафиксировано зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью на общей площади 1 641,9 га.

С целью недопущения нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации всем собственникам и арендаторам, допустившим нарушения на принадлежащих им земельных участках, направлены предостережения и предложено принять меры по их соблюдению.

Стоит отметить, что с начала текущего года благодаря целенаправленной работе ведомства на территории Кемеровской области — Кузбасса устранены нарушения и введено в сельскохозяйственный оборот 169,2 га земель сельскохозяйственного назначения.

Одним из примеров стал ввод в оборот 8,9 га пахотных земель в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе, состоявшийся после объявленного гражданину предостережения в феврале 2025 года и зафиксированный ведомством 20 июня.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают, что заросшие древесно-кустарниковой и сорной растительностью земельные участки являются источниками возникновения и распространения пожаров. Кроме того, зарастание является фактором, приводящим к снижению плодородия почвы, к существенному уменьшению количества почвенных микроорганизмов, а, следовательно, к ухудшению качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения. При этом длительный срок зарастания приводит к увеличению затрат на приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

