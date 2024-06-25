Специалисты Россельхознадзора рекомендуют действенные способы борьбы с повиликой на приусадебном участке

Повилика – очень опасное растение-паразит. Она высасывает жизненные соки и замедляет рост, не позволяя нормально развиваться культурному растению. У многолетних растений снижается зимостойкость, что может привести к их гибели. При этом потеря урожайности некоторых культур доходит до 95%. Неслучайно все виды повилики в России отнесены к карантинным объектам.

Повилику победить очень сложно. При появлении «растения-паразита» на участке, нужно быть готовым к длительной борьбе. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора предлагают несколько способов, чтобы добиться результата в уничтожении карантинного сорняка, и подробнее рассказывают о самых результативных из них.

Агротехнический метод борьбы с повиликой — наиболее простой и эффективный.

Биологическая особенность сорняка — отсутствие корней. Эта особенность слабое место повилики, которой можно воспользоваться в нескольких случаях. Как только повилика прорастет, его сразу же надо удалить. Это нужно успеть сделать, пока паразит не опутал все растение. Причем обязательно тщательно осмотреть зараженное растение и почву рядом, чтобы не осталось даже маленькой части стебля повилики. Иначе сорняк выживет и снова разовьется.

Глубокая перекопка весной, не менее чем на 35 см, с обязательным оборотом пласта земли не даст семенам сорняка взойти, так как сделать они это могут, только находясь на поверхности земли, по причине отсутствия корней. Двойная перекопка до и после всходов уничтожает до 80% проростков повилики.

Участок, зараженный сорняком, на год желательно не засевать. Для профилактики повторного заражения в течение ближайших 5 лет следует высаживать культуры, которые повилика не сможет поразить. Среди них огурец, арбуз, дыня, кабачок, тыква.

Не стоит пренебрегать и профилактикой. Старайтесь регулярно окашивать территорию рядом с огородом. Использовать только проверенные семена, которые внесены в электронный Государственный реестр селекционных достижений, опубликованный на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия». Также важно использовать для удобрения только перепревший навоз, поскольку в свежем могут оказаться семена повилики.

Да, действительно, повилика – сорняк очень вредоносный и трудно поддается выведению, ведь не зря он является карантинным объектом на территории всей страны. Но при соблюдении вышеуказанных рекомендаций избавиться от него вполне реально.