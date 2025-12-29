Специалисты Россельхознадзора советуют, как не испортить новогодний праздник и не навредить здоровью при выборе рыбных деликатесов

В праздник все мы хотим побаловать себя вкусными деликатесами. Но надо помнить, что перед Новым годом спрос на рыбные деликатесы повышается, чем пользуются недобросовестные поставщики и продавцы. Так, красная икра и рыба ценятся за свой нежный вкус, а их употребление приносит неоценимую пользу для организма. Но говорить об их полезных свойствах можно только в тех случаях, когда продукт отличается высоким качеством и правильно хранится.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают, что икра и другие рыбные деликатесы должны реализовываться только в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарный документ оформляется на продавца, имеющего установленное место торговли, где созданы условия для реализации такой продукции — есть холодильное оборудование, продавец имеет санитарную книжку. Не стоит приобретать икру и рыбную продукцию с машин или с открытых прилавков на стихийных рынках, на автобусных или трамвайных остановках.

Покупатель вправе запросить ветеринарные документы на продукцию, и продавец обязан их предоставить. На ветеринарном свидетельстве или справке есть QR-код, который можно прочитать с помощью смартфона и увидеть всю информацию о продукте.

Нужно убедиться, что в ветеринарном документе и на маркировке продукта указан один и тот же изготовитель, что совпадают адрес производства и дата изготовления. Если эти данные в документе и на маркировке разнятся, есть подозрение, что данный продукт — фальсификат.

Специалисты советуют — при покупке консервированный икры нужно прежде всего оценить внешний вид металлической банки. Она не должна иметь вздутости и вмятин. Нужно обратить внимание на маркировку и срок годности. На маркировке в обязательном порядке должен быть указан вид рыбы, из которой получена икра.

На металлической банке нанесены условия и срок хранения продукта после вскрытия, их нужно обязательно соблюдать и не употреблять икру после истечения указанного срока.

При покупке красной икры на разновес нужно знать, что у такой икры небольшой срок годности. Нужно поинтересоваться у продавца или прочитать на маркировке тары, какой срок годности продукта после вскрытия упаковки. Как правило, он составляет несколько дней. Если на икре видна корочка подсыхания — значит, упаковка вскрыта давно, и такой продукт покупать не стоит.

Купленную на разновес икру нельзя хранить дольше указанного срока. Если покупаете впрок к новогоднему столу, икру лучше поместить в морозильную камеру и разморозить перед подачей на стол.

Приобретая рыбные деликатесы, в том числе соленую, копченую рыбку, прежде всего нужно обращать внимание на ее внешний вид и запах. И, конечно, нужно обратить внимание на условия хранения. Чем дольше хранится рыба, тем больше вероятность развития патогенной микрофлоры, поэтому важно, чтобы она лежала в витрине-холодильнике, а не на прилавке в теплом помещении.

Сегодня очень популярны совместные закупки. Люди, желающие приобрести товар по более низкой цене, создают в мессенджерах группы и покупают большую партию на всех, а потом сами ее делят. В этом случае нужно обязательно спрашивать ветеринарные документы у организатора закупки.

При этом нужно помнить, что производитель, выпускающий в обращение продукцию в своей фасовке, гарантирует, что она безопасна и все ее показатели, в том числе микробиологические, соответствуют норме. Он не будет нести ответственности за то, что кто-то расфасовал продукт в более мелкую тару или хранил его с нарушением условий. Участники совместных покупок должны понимать, что это полностью их риск и ответственность.

Никогда не стесняйтесь спрашивать у продавцов ветеринарные свидетельства и справки, это гарантия, что продукция прошла ветсанэкспертизу и допущена к реализации. Обязательно обращайте внимание на срок годности, так как в предпраздничной суете легко купить залежалый товар. Не приобретайте продукцию, особенно скоропортящуюся, на которой не указана дата выработки.