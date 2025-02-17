Комментарии

Стартовала регистрация на VII проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем»
17 марта в Новокузнецке состоится VII проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем». Образовательное мероприятие традиционно проводится в рамках грантовых конкурсов социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и «Устойчивые города РУСАЛа». Ежегодно главной темой интенсива становится улучшение жизни в городах.
На обучение приглашаются представители некоммерческого сектора, авторы социальных проектов, лидеры изменений из Новокузнецка и других городов юга Кузбасса. Интенсив пройдет по трем направлениям — «Создаем» (принципы разработки устойчивых проектов), «Воплощаем» (новые практики реализации городских инициатив), «Оцениваем» (инструменты и подходы к оценке эффективности социальных проектов).
В рамках программы будут организованы теоретические и практические занятия с экспертами федерального и регионального уровней. Кроме того, запланированы мастер-классы от представителей некоммерческих организаций и городских активистов Новокузнецка, креативные сессии и нетворкинги. Участники получат знания о самых эффективных инструментах разработки, воплощения, продвижения и оценки социальных проектов. Также представители ЕВРАЗа и РУСАЛа расскажут о своих грантовых конкурсах, благодаря которым социальные проектировщики могут воплотить инициативы в жизнь. Материалы от экспертов и видеозаписи тренингов будут доступны на сайте проекта.
«Интенсив проводится с 2018 года, за это время его прошли порядка 1000 человек. ЕВРАЗ стремится поддерживать лидеров городских сообществ, которые готовы действовать, чтобы улучшать жизнь в родных городах. Образовательная программа помогает им становиться сильнее, результативнее и выводить социальные проекты на высокий уровень», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.
«Программа, в первую очередь, предусматривает обучение основам социального проектирования. Основная цель — подготовить инициативные команды, которые станут агентами позитивных изменений в своем городе. Компания РУСАЛ всегда уделяет особое внимание именно поддержке и развитию местных сообществ», — сказала Елена Тарасова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.
Участие бесплатное. Количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться до 7 марта 2025 года. Место проведения интенсива — город Новокузнецк, коворкинг-центр «Точка кипения», ул. Орджоникидзе, 15.
Фото: ЕВРАЗ Сибирь
Комментарии
Добрый день. Хорошая инициатива, социальные проекты. Важно, больше таких проектов, где создаётся среда общения для подростков, начиная со школьной скамьи. Подростки сейчас, в основном на улице, в ТЦ, т. к. спортивные секции большинству, не доступны, минимальная плата в секциях 2500₽ и выше. Не каждая семья может позволить. Наблюдая за подростками в ТЦ Кемерово, думаешь, а направить бы их энергию на хорошее общение, в хороших центрах. Где они могли бы прийти, бесплатно, заниматься в любых направлениях, кружках с хорошими наставниками. Могли бы, позаниматься и на компьютерах, не играми, а уроками. Ведь, не у каждого есть дома компьютер. Да, волонтерской, это хорошо, но ещё лучше, чтоб подростки учились общению, дружбе, пониманию друг друга. Вот, например, создать, построить в Новокузнецке, такой социальный центр, ни для галочки, а вполне реально. Это и будет будущее поколение, которое придет на работу к Вам, уже с социально, сформированным мышлением, навыками. Подростков нужно вести организовано, с уважением к ним, к их интересам, желанием и направлять в правильном направлении. Хочу заметить, что сейчас у подростков, родители, многие, окончили образование по программе Сороса, т. е., они сами не со ориентированы на новые условия жизни в стране. Руководителями проектов, нужно выбирать с жизненным опытом, образованием, прошедшим отбор. Именно тех, кто не просто пришёл, а кто уважает, понимает и любит подростков! Вот это важно! Спасибо.