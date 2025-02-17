Комментарии

17 марта в Новокузнецке состоится VII проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем». Образовательное мероприятие традиционно проводится в рамках грантовых конкурсов социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и «Устойчивые города РУСАЛа». Ежегодно главной темой интенсива становится улучшение жизни в городах.

На обучение приглашаются представители некоммерческого сектора, авторы социальных проектов, лидеры изменений из Новокузнецка и других городов юга Кузбасса. Интенсив пройдет по трем направлениям — «Создаем» (принципы разработки устойчивых проектов), «Воплощаем» (новые практики реализации городских инициатив), «Оцениваем» (инструменты и подходы к оценке эффективности социальных проектов).

В рамках программы будут организованы теоретические и практические занятия с экспертами федерального и регионального уровней. Кроме того, запланированы мастер-классы от представителей некоммерческих организаций и городских активистов Новокузнецка, креативные сессии и нетворкинги. Участники получат знания о самых эффективных инструментах разработки, воплощения, продвижения и оценки социальных проектов. Также представители ЕВРАЗа и РУСАЛа расскажут о своих грантовых конкурсах, благодаря которым социальные проектировщики могут воплотить инициативы в жизнь. Материалы от экспертов и видеозаписи тренингов будут доступны на сайте проекта.

«Интенсив проводится с 2018 года, за это время его прошли порядка 1000 человек. ЕВРАЗ стремится поддерживать лидеров городских сообществ, которые готовы действовать, чтобы улучшать жизнь в родных городах. Образовательная программа помогает им становиться сильнее, результативнее и выводить социальные проекты на высокий уровень», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.

«Программа, в первую очередь, предусматривает обучение основам социального проектирования. Основная цель — подготовить инициативные команды, которые станут агентами позитивных изменений в своем городе. Компания РУСАЛ всегда уделяет особое внимание именно поддержке и развитию местных сообществ», — сказала Елена Тарасова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться до 7 марта 2025 года. Место проведения интенсива — город Новокузнецк, коворкинг-центр «Точка кипения», ул. Орджоникидзе, 15.

Фото: ЕВРАЗ Сибирь