"Стрижи" прилетели в Кузбасс

Знаменитые асы, возглавляемые нашим земляком Денисом Кузнецовым, прибыли, чтобы поздравить жителей региона с профессиональным праздником – Днем шахтера.

Кемерово прибыли девять пилотов и двадцать специалистов по техническому обслуживанию. Следует отметить, что это уже четвертый визит пилотажной группы «Стрижи» в Кузбасс. В аэропорту Кемерово имени Алексея Леонова сотрудники Кузбасской транспортной полиции радушно встретили пилотов, как старых друзей.

Сегодня после тренировочного полета состоялась фотосессия, а также встреча пилотов с сотрудниками транспортной полиции. Врио начальника Кузбасского ЛУ МВД России Артем Кирпиченко наградил Дениса Кузнецова медалью за многолетнюю дружбу и плодотворное сотрудничество с транспортными полицейскими, что стало приятным аккордом встречи.

«Для нас это большая честь и, вместе с тем, огромная ответственность, с которой наши сотрудники успешно справляются», – отметил Артем Кирпиченко. «Особой наградой для сотрудников, как и для всех жителей Кузбасса, стало авиашоу, которое представила пилотажная группа ВКС России «Стрижи», тем более что транспортные полицейские получили возможность пообщаться с легендарными летчиками».

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Кемерово Кузбасского ЛУ МВД России обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан, посещающих аэропорт, чтобы увидеть репетиционные полеты знаменитой команды и запечатлеть моменты рядом с самолетами.

29 августа в 17 часов 30 минут  «Стрижи» продемонстрируют свое мастерство в небе над Московской площадью. В течение двадцати минут пилоты покажут фигуры высшего пилотажа, в том числе бочки, петли и виражи, а также различные построения, такие как пирамида, стрела, звезда и копье.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России

29/08/2025
