Суд никогда не потребует для получения судебных документов дополнительных кодов или паролей

Для получения участниками судопроизводства судебных извещений или копий судебных актов, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, а равно посредством иных видов электронной связи, сотрудники суда ни при каких обстоятельствах не требуют сообщения дополнительных кодов или паролей.

В Мариинский городской суд Кемеровской области от одного из участников судебного разбирательства поступила информация о том, что накануне судебного заседания ему поступил телефонный звонок.

Звонившее лицо, представившись сотрудником суда, с точностью озвучило фамилию, имя и отчество гражданина, а также дату и время судебного заседания, заявленные требования и номер гражданского дела, в котором гражданин участвует в качестве ответчика. После этого звонившее лицо сообщило о направлении судом трёх судебных повесток через Единый портал государственных и муниципальных услуг, для получения которых гражданину было необходимо продиктовать цифровой код, который придёт ему на мобильный телефон.

Мариинский городской суд обращает внимание, что получение судебных извещений или копий судебных актов путём предоставления каких-либо дополнительных кодов либо паролей являются незаконными и не соответствуют действующему процессуальному законодательству.

В каждом из судебных извещений, которые направляются участникам судопроизводства, указаны телефонные номера, по которым можно уточнить любую информацию, связанную с рассмотрением дела.

Также телефонные номера всех сотрудников Мариинского городского суда Кемеровской области размещены на официальном сайте суда в разделе «О СУДЕ».

Обращаем внимание граждан: не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию злоумышленников и ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону свои персональные данные либо присланные пароли для совершения каких-либо действий.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд