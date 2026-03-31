Томский предприниматель обманным путём совершил в Кузбассе хищение около 660 тысяч рублей

Пообещав мариинскому лесозаготовителю 15 тысяч литров дизельного топлива по выгодной цене, предприниматель из Томска убедил покупателя заранее оплатить его стоимость — около 660 тысяч рублей. Прождав обещанное дизтопливо более полугода, лесозаготовитель обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Из материалов уголовного дела следует, что 37-летний томский предприниматель с 2023 года осуществляет деятельность по доставке дизельного топлива: находит поставщиков с выгодными условиями и перепродаёт заказчикам по более высокой цене.

Ранее лесозаготовительная компания из Мариинска уже сотрудничала с предпринимателем, успешно заключив один договор на поставку топлива. В конце января 2025 года предприниматель вновь позвонил директору этой компании с выгодным предложением поставки 15 тысяч литров дизельного топлива по цене 44 рубля за литр. Согласившись на это предложение, покупатель в течение последующих нескольких месяцев переводил различные суммы предпринимателю в счёт будущей поставки.

В итоге летом, когда была перечислена оставшаяся часть оговорённой суммы, покупатель так и не получил обещанное топливо. Перечисленные деньги в сумме около 660 тысяч рублей томский предприниматель также не вернул. В результате директор мариинской лесозаготовительной компании обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По факту мошенничества, совершённого в крупном размере, было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Причинённый ущерб возместил частично – в размере около 10 тысяч 500 рублей.

Признав томского предпринимателя виновным, суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком три года.

Также постановлено взыскать с осуждённого оставшуюся сумму причинённого ущерба – около 650 тысяч рублей. До исполнения приговора в части гражданского иска сохранён арест банковских счетов предпринимателя.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд