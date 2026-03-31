Томский предприниматель обманным путём совершил в Кузбассе хищение около 660 тысяч рублей
Пообещав мариинскому лесозаготовителю 15 тысяч литров дизельного топлива по выгодной цене, предприниматель из Томска убедил покупателя заранее оплатить его стоимость — около 660 тысяч рублей. Прождав обещанное дизтопливо более полугода, лесозаготовитель обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Из материалов уголовного дела следует, что 37-летний томский предприниматель с 2023 года осуществляет деятельность по доставке дизельного топлива: находит поставщиков с выгодными условиями и перепродаёт заказчикам по более высокой цене.
Ранее лесозаготовительная компания из Мариинска уже сотрудничала с предпринимателем, успешно заключив один договор на поставку топлива. В конце января 2025 года предприниматель вновь позвонил директору этой компании с выгодным предложением поставки 15 тысяч литров дизельного топлива по цене 44 рубля за литр. Согласившись на это предложение, покупатель в течение последующих нескольких месяцев переводил различные суммы предпринимателю в счёт будущей поставки.
В итоге летом, когда была перечислена оставшаяся часть оговорённой суммы, покупатель так и не получил обещанное топливо. Перечисленные деньги в сумме около 660 тысяч рублей томский предприниматель также не вернул. В результате директор мариинской лесозаготовительной компании обратился с заявлением в правоохранительные органы.
По факту мошенничества, совершённого в крупном размере, было возбуждено уголовное дело.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Причинённый ущерб возместил частично – в размере около 10 тысяч 500 рублей.
Признав томского предпринимателя виновным, суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком три года.
Также постановлено взыскать с осуждённого оставшуюся сумму причинённого ущерба – около 650 тысяч рублей. До исполнения приговора в части гражданского иска сохранён арест банковских счетов предпринимателя.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
