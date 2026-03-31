Томский предприниматель обманным путём совершил в Кузбассе хищение около 660 тысяч рублей

Пообещав мариинскому лесозаготовителю 15 тысяч литров дизельного топлива по выгодной цене, предприниматель из Томска убедил покупателя заранее оплатить его стоимость около 660 тысяч рублей. Прождав обещанное дизтопливо более полугода, лесозаготовитель обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Из материалов уголовного дела следует, что 37-летний томский предприниматель с 2023 года осуществляет деятельность по доставке дизельного топлива: находит поставщиков с выгодными условиями и перепродаёт заказчикам по более высокой цене.

Ранее лесозаготовительная компания из Мариинска уже сотрудничала с предпринимателем, успешно заключив один договор на поставку топлива. В конце января 2025 года предприниматель вновь позвонил директору этой компании с выгодным предложением поставки 15 тысяч литров дизельного топлива по цене 44 рубля за литр. Согласившись на это предложение, покупатель в течение последующих нескольких месяцев переводил различные суммы предпринимателю в счёт будущей поставки.

В итоге летом, когда была перечислена оставшаяся часть оговорённой суммы, покупатель так и не получил обещанное топливо. Перечисленные деньги в сумме около 660 тысяч рублей томский предприниматель также не вернул. В результате директор мариинской лесозаготовительной компании обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По факту мошенничества, совершённого в крупном размере, было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Причинённый ущерб возместил частично – в размере около 10 тысяч 500 рублей.

Признав томского предпринимателя виновным, суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком три года.

Также постановлено взыскать с осуждённого оставшуюся сумму причинённого ущерба – около 650 тысяч рублей. До исполнения приговора в части гражданского иска сохранён арест банковских счетов предпринимателя.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

31/03/2026
