Участники СВО и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую и социальную помощь

Прокуратура Центрального района Новокузнецка разъясняет, что участники специальной военной операции (далее – СВО) и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую и социальную помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это право позволяет им обращаться за поддержкой по различным правовым и социальным вопросам.

Прокуратура Центрального района города Новокузнецка ежедневно ведет прием участников СВО и членов их семей по вопросам защиты их прав. консультации проводятся по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 25 г.Новокузнецк Органы социальной защиты населения – предоставляют бесплатные консультации по вопросам социальных льгот, пособий и других мер поддержки. Специалисты помогут разобраться в правах и возможностях, а также окажут помощь в оформлении необходимых документов.

Прокуратура района разъясняет, что для получения бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие статус участника СВО или члена его семьи.

 

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

 

kuzbassnews.ru
18/03/2026
