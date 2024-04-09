Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу сообщает о возможности подачи уведомления о ППЖ через портал Госуслуг

Согласно Приказу Минсельхоза Российской Федерации от 7 октября 2022 года № 671 «Об утверждении порядка, сроков и формы направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства», с 1 марта 2024 года, помимо направления посредством почтовой связи с уведомлением о вручении и предоставлении лично, появилась возможность направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства в территориальные управления Россельхознадзора через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Такой услугой в Кемеровской области-Кузбассе уже воспользовался один податель уведомления. По результатам рассмотрения поступивших документов было отказано в принятии уведомления, так как оно было подано с нарушением сроков уведомления, а именно даты образования побочных продуктов животноводства в 2023 году.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминают, что уведомление направляется ежегодно на предстоящий календарный год не позднее 31 декабря текущего календарного года. То есть в 2024 году возможно отправить уведомление на ППЖ, образующиеся в 2025 году. Но уведомители, зарегистрированные в текущем году и принявшие решение об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства, в течение двух месяцев со дня их регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направляют уведомления на оставшийся период текущего календарного года.