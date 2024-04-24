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Управление Россельхознадзора рекомендует ряд действий по соблюдению мер в период паводка и наводнения в целях биологической безопасности, сохранения ветеринарно-санитарного благополучия и здоровья граждан

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что в связи с наступлением весеннего периода существует угроза возникновения паводковых ситуаций.

На затопленной паводковыми территории после отступления воды могут быть обнаружены трупы павших сельскохозяйственных, домашних животных и животных без владельцев. Биологические отходы могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, быть источником заразных болезней и экологического загрязнения территории. Возможно распространение особо опасных заразных болезней животных, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

При обнаружении трупов павших сельскохозяйственных и домашних животных, птиц, следует незамедлительно сообщить об их местонахождении ветеринарным специалистам государственной ветеринарной службы города или района или специалистам региональных управлений Россельхознадзора. По вашему сообщению будет организован вывоз трупов животных в места уничтожения биологических отходов, составлены документы о гибели животных и проведена дезинфекционная обработка мест нахождения трупов животных.

В случае наличия сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан, для профилактики сибирской язвы необходимо сообщить специалистам госветслужбы: адрес местонахождения животных и их количество, а также данные владельца скота. По сообщению будет организована вакцинация сельхозживотных против сибирской язвы. Домашних животных – кошек и собак в затопленных районах необходимо вакцинировать против бешенства. Для этого также следует сообщить в госветслужбу адрес местонахождения животных, их количество и данные владельца.

Общество
kuzbassnews.ru
24/04/2024
Общество
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