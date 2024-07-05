Управляющая компания в Кузбассе незаконно пыталась взыскать пени за долг по отменённому судебному акту

В связи с длительной неуплатой долга за жилищно-коммунальные услуги управляющая компания в Мариинске решила через суд взыскать пени (штрафные санкции) с должников в размере около 110 тысяч рублей, но после вмешательства в спор профессионального юриста ситуация приняла неожиданный оборот.

Как следует из материалов гражданского дела, ещё в 2015 году мировым судьёй был вынесен судебный приказ о взыскании с собственников жилого помещения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере более 80 тысяч рублей. Лишь в 2022 году должники начали частично оплачивать долг через Федеральную службу судебных приставов, оплатив за несколько месяцев около 7 тысяч рублей. После этого снова перестали выплачивать задолженность. В результате управляющая компания, насчитав на сумму неоплаченного долга пени (штрафные санкции) в размере около 110 тысяч рублей, обратилась в суд с требованием взыскать не только эту сумму, но также начислять эти санкции до того момента, пока долг не будет погашен полностью.

Должники (ответчики по делу) исковые требования не признали, и доверили адвокату представлять их интересы в этом споре.

В результате выяснилось, что действительно в 2015 году был вынесен судебный приказ о взыскании с собственников жилья задолженности за жилищно-коммунальные услуги. И именно этот судебный приказ послужил основанием для обращения управляющей компании в суд для начисления пени.

Однако в ноябре 2023 года судебный приказ о взыскании долга был отменён в связи с возражениями относительно его исполнения.

Поэтому в связи с отменой судебного постановления, которым была взыскана задолженность за жилищно-коммунальные услуги, отсутствуют и правовые основания для взыскания пени (штрафных санкций) по отменённому судебному акту.

В результате исковые требования управляющей компании были оставлены без удовлетворения. Ей пришлось вновь обращаться к мировому судье с требованием взыскания долга за оказанные услуги собственникам жилого помещения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд