Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В 2025 году Отделение СФР по Кемеровской области выдало более 27 тыс. электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации

С помощью электронного сертификата можно купить любые ТСР, которые представлены в федеральном перечне технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью, независимо от региона проживания. В 2025 году в Кузбассе 7 334 жителя региона получили 27 637 сертификатов на сумму более 1 млрд руб. 

Напомним, что с 1 января 2025 года действуют два способа обеспечения кузбассовцев с инвалидностью техническими средствами реабилитации: поставка необходимого изделия Отделением СФР по Кемеровской области либо приобретение ТСР с помощью электронного сертификата.

Электронный сертификат позволяет гражданам самостоятельно выбирать и приобретать технические средства реабилитации, рекомендованные в индивидуальной программе реабилитации или абилитации лиц с инвалидностью (ИПРА).

Он представляет собой электронную запись в реестре электронных сертификатов, привязанную к номеру карты МИР. Деньги не перечисляются на карту, а резервируются в Федеральном казначействе. Это дает возможность моментально оплатить выбранное изделие, если оно соответствует рекомендациям ИПРА, а средства за товар направляются напрямую продавцу. При этом марку и модель гражданин выбирает самостоятельно. Если стоимость выбранного ТСР превышает стоимость электронного сертификата, гражданин вправе осуществить доплату за счёт собственных средств.

Сертификат содержит следующую информацию:

— вид ТСР, которое можно по нему приобрести;

— максимальную цену за единицу ТСР, которую можно оплатить сертификатом;

— срок действия, в течение которого можно использовать сертификат для оплаты ТСР.

Один электронный сертификат выдаётся на один вид ТСР. Если по ИПРА рекомендовано несколько технических средств реабилитации, необходимо подать отдельные заявления — своё на каждый вид ТСР. Тогда на ваше имя будут выпущены несколько сертификатов — их можно использовать независимо друг от друга в любое время в течение сроков действия.

Купить технические средства реабилитации можно с момента активации сертификата и до окончания срока действия. Если срок действия истёк, воспользоваться сертификатом не получится — нужно подать новое заявление. Остаток суммы можно посмотреть в выписке из реестра электронных сертификатов.

Оформить электронный сертификат можно, подав заявление через портал Госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. 

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
16/02/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus