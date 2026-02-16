С помощью электронного сертификата можно купить любые ТСР, которые представлены в федеральном перечне технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью, независимо от региона проживания. В 2025 году в Кузбассе 7 334 жителя региона получили 27 637 сертификатов на сумму более 1 млрд руб.

Напомним, что с 1 января 2025 года действуют два способа обеспечения кузбассовцев с инвалидностью техническими средствами реабилитации: поставка необходимого изделия Отделением СФР по Кемеровской области либо приобретение ТСР с помощью электронного сертификата.

Электронный сертификат позволяет гражданам самостоятельно выбирать и приобретать технические средства реабилитации, рекомендованные в индивидуальной программе реабилитации или абилитации лиц с инвалидностью (ИПРА).

Он представляет собой электронную запись в реестре электронных сертификатов, привязанную к номеру карты МИР. Деньги не перечисляются на карту, а резервируются в Федеральном казначействе. Это дает возможность моментально оплатить выбранное изделие, если оно соответствует рекомендациям ИПРА, а средства за товар направляются напрямую продавцу. При этом марку и модель гражданин выбирает самостоятельно. Если стоимость выбранного ТСР превышает стоимость электронного сертификата, гражданин вправе осуществить доплату за счёт собственных средств.

Сертификат содержит следующую информацию:

— вид ТСР, которое можно по нему приобрести;

— максимальную цену за единицу ТСР, которую можно оплатить сертификатом;

— срок действия, в течение которого можно использовать сертификат для оплаты ТСР.

Один электронный сертификат выдаётся на один вид ТСР. Если по ИПРА рекомендовано несколько технических средств реабилитации, необходимо подать отдельные заявления — своё на каждый вид ТСР. Тогда на ваше имя будут выпущены несколько сертификатов — их можно использовать независимо друг от друга в любое время в течение сроков действия.

Купить технические средства реабилитации можно с момента активации сертификата и до окончания срока действия. Если срок действия истёк, воспользоваться сертификатом не получится — нужно подать новое заявление. Остаток суммы можно посмотреть в выписке из реестра электронных сертификатов.

Оформить электронный сертификат можно, подав заявление через портал Госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

