В Белове транспортные полицейские приняли участие в мемориальном мероприятии

Сотрудники транспортной полиции во главе с начальником линейного отдела МВД России на станции Белово полковником полиции Дмитрием Моргуном присоединились к акции «Никто не забыт, ничто не забыто». На центральном площади города транспортные полицейские возложили цветы к мемориальному комплексу «Героям-беловчанам» и почтили память тех, кто защищал Отечество на передовой и самоотверженно трудился в тылу, отдавая все силы и приближая Победу. В годы Великой Отечественной войны более 19 тысяч жителей Белово сражались на фронтах в составе легендарных сибирских дивизий - 376-й Кузбасско-Псковской, 303-й Верхнеднепровской, 22-й гвардейской Сибирской и многих других частей и соединений. 19 бойцов и офицеров удостоены звания Героя Советского Союза, семь из них – посмертно. Шесть с половиной тысячи воинов-земляков погибло в боях с немецко-фашистскими оккупантами. 22 июня 1941 года – одна из самых трагичных дат в истории страны. Долг каждого – помнить, какой ценой досталась Победа, свято хранить память о героях Великой Отечественной войны. Пресс-секретарь ЛО МВД России на ст.Белово - Виктория Сидорова Фото: пресс-служба ЛО МВД на ст. Белово