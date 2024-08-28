В Белове транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира за нарушение общественного порядка в поезде

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк-Нижневартовск требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции установили, что 38-летний житель города Новокузнецка с видимыми признаками алкогольного опьянения в пути следования вел себя вызывающе, курил в тамбуре вагона и нарушал общественный порядок. На замечания и требования работников поездной бригады и окружающих прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. В связи с этим начальник поезда отказал пассажиру в дальнейшем проезде. Транспортные полицейские задержали нарушителя общественного порядка и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения задержанного. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и частью 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Правонарушитель подвергнут административным штрафам. Фото : ЛО МВД на станции Белово