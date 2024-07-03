В Белове транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира за мелкое хулиганство в поезде

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово от представителя компании перевозчика поступило сообщение, о том, что в один из вагонов пассажирского поезда сообщением Новокузнецк – Санкт-Петербург требуется наряд полиции, в связи с неадекватным поведением пассажира. Прибывший наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции установил, что 39-летний житель Омской области с явными признаками алкогольного опьянения громко выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и проводника. На требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия пассажир не реагировал. Транспортными полицейскими в отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 20.1 и 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство и Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Фото: ЛО МВД на транспорте