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В День памяти и скорби в Тяжине состоялся митинг-реквием «Их имена забывать мы не должны»

На площади Победы к землякам обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.
Представители учреждений, предприятий и организаций поселка, окружного Совета ветеранов, волонтеры и участники военно-патриотического движения «Юнармия» вспомнили о соотечественниках, сражавшихся за Родину на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу.
Собравшиеся почтили память героев-земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу воинов-тяжинцев, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Завершился митинг, посвященный 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, песней в исполнении Ольги Кузнецовой и Натальи Чухровой.

 

 

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kuzbassnews.ru
22/06/2024
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Тяжин
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