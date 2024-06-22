В День памяти и скорби в Тяжине состоялся митинг-реквием «Их имена забывать мы не должны»

На площади Победы к землякам обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

Представители учреждений, предприятий и организаций поселка, окружного Совета ветеранов, волонтеры и участники военно-патриотического движения «Юнармия» вспомнили о соотечественниках, сражавшихся за Родину на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу.

Собравшиеся почтили память героев-земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу воинов-тяжинцев, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Завершился митинг, посвященный 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, песней в исполнении Ольги Кузнецовой и Натальи Чухровой.